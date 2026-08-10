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"أولي البأس" تعلن استهداف ثكنة إسرائيلية غربي درعا جنوب سوريا
دوليات
2026-08-10 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
647 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت جماعة "أولي البأس" في بيان مصور بثته فجر الاثنين، استهداف
ثكنة إسرائيلية
غربي درعا جنوب
سوريا
.
ونشرت الجماعة تسجيلا مصورا قالت إنه يوثق جانبا من ضربات وصفتها بالمركزة والمباشرة، استهدفت قاعدة "العكو" في ثكنة الجزيرة التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة حوض
اليرموك
بريف درعا الغربي.
وبحسب المجموعة، جاء الاستهداف ثأرا لدماء الشهداء وردا على التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة.
ومنذ إعلان انطلاقتها قبل أشهر، يدور الحديث عن حضور عسكري ما لـ"
جبهة المقاومة
الإسلامية في
سوريا
- أولي البأس".
وفيما تبنت الجماعة عددا من الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب السوري، تقول مصادر مطلعة وشخصيات سياسية إن "أولي البأس" ليست تنظيما واضح المعالم والحضور.
وجاء أول ظهور رسمي لـ"أولي البأس" في 9 كانون الثاني 2025، حين أعلنت عبر "تلغرام" عن تأسيس نفسها تحت اسم "جبهة تحرير الجنوب"، موجهة إنذارا لإسرائيل بمهلة 48 ساعة للانسحاب من الأراضي السورية.
كما أكدت امتلاكها معدات عسكرية من نظام الأسد ونفت تبعيتها لأي طرف أو جهة أو دولة.
وأعلنت أيضا عن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية من بينها عملية تمت في 13 كانون الثاني 2025.
وفي 11 كانون الثاني 2026، غيّرت الحركة اسمها إلى "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أُولي البأس"، موضحة أن التغيير جاء بسبب وجود مجموعات أخرى تحمل الاسم السابق في المنطقة نفسها.
وتتخذ
القيادة العليا
لـ"أولي البأس" شكل مجلس عسكري، وتضم سرايا صغيرة، مع الحرص الشديد على إخفاء هوية أفرادها العسكريين.
ولدى "أولي البأس" دائرة سياسية مخصصة لتنسيق خطابها الخارجي وإدارة حضورها الإعلامي.
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