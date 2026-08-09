القوات التركية تنسحب من قرية سورية بعد 8 سنوات من تموضعها

ووفقا للمصادر فإنه وعقب الانسحاب التركي من القرية دخلت سيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي في وبدأت عمليات التمشيط والكشف عن الألغام ومخلفات الحرب والتأكد من سلامة المنطقة.وخلال السنوات الماضية تعرض قسم كبير من منازل القرية التي يصل عددها إلى 70 منزلاً للدمار الكلي والجزئي نتيجة القصف والمعارك حيث تحولت إلى خط تماس.