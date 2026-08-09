"نيويورك تايمز" تكشف عن "قلق" واشنطن من تحرك روسيا والصين إزاء استنزاف ترسانتها

وبحسب الصحيفة، فإن أكثر ما يؤرق هو "أن تستغل والصين تراجع القوة النارية الأمريكية لاتخاذ خطوات مغامرة في الصراعات المحتملة مع وحلفائها".

واستهلك القصف الإيراني، الذي استمر لأشهر، آلاف الصواريخ الاعتراضية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، والتي تحتوي على أجزاء دقيقة من شبكة عالمية من الموردين وقد يستغرق إنتاجها سنوات.



ووفقا لتقديرات والدولية، فإن الولايات المتحدة استهلكت ما بين 1503 و1571 صاروخا من طراز " " خلال الفترة من 27 فبراير إلى 27 يوليو، مما أدى إلى انخفاض المخزون الأمريكي من هذه الصواريخ إلى أقل من 1700 صاروخ، بينما استُنزف حوالي 60% إلى 80% من مخزون صواريخ "ثاد".



وأعرب خبراء ومحللون عن قلقهم من أن هذا الاستنزاف السريع، الذي وصفه توم كاراكو من المركز بأنه "إبادة جيلية لوسائل الردع التقليدية"، لن يترك أقل تجهيزا فحسب، بل قد يغير حسابات القرار في بكين وموسكو.



وأشار كاراكو إلى أن التأثير على كيفية اتخاذ القرارات لدى وروسيا "قد يتردد لسنوات"، محذرا من أن بكين وموسكو قد تخططان لعملية عسكرية في وقت تختاراه، مع العلم أن الولايات المتحدة ستستغرق سنوات لإعادة تجهيز ترساناتها.



وكشفت الصحيفة أن البنتاغون اضطر إلى نقل سفن وطائرات ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط لدعم الحملة ضد ، مما أثر على صيانة المعدات ومعنوية الجنود، وأثار مخاوف في واليابان بشأن قدرة الولايات المتحدة على حمايتهما بالدفاعات غير النووية، مما قد يدفع هذه الدول إلى السعي للحصول على أسلحة نووية خاصة بها لإنشاء ردع أكثر مصداقية.



كما أدى الاستنزاف إلى تأخير تسليمات أسلحة لعملاء أوروبيين وآسيويين، وتفاقمت المشكلة في أوكرانيا، حيث قال إن عدد صواريخ الدفاع الجوي التي يقدمها الحلفاء الغربيون لبلاده انخفض ثلاثة أضعاف هذا العام مقارنة بعام 2025، وفي هذا السياق، قال الرئيس عندما سُئل عن مناشدة للحصول على المزيد من الصواريخ: "نحن نريد صواريخ أيضا".



وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا كانت قد أعادت تقييم تقديراتها حول مخزونات الجيش الأمريكي، وأن سنوات النزاع في أوكرانيا ربما أظهرت للمخططين الروس أن الولايات المتحدة كانت أبطأ في زيادة إنتاج الأسلحة مما كانوا يعتقدون.



في الوقت نفسه، ينفي ووزير حربه بيت هيغسيث وجود نقص حاد في الذخائر، ويزعمان أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات هائلة" من الأسلحة وأن المقاولين العسكريين يعملون على تسريع الإنتاج.