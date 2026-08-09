احتجاجات ضد إنشاء مركز لطالبي اللجوء في بريطانيا

وجاء في مقالة الصحيفة اليوم الأحد: "تجمع عشرات المتظاهرين بالقرب من قاعدة سابقة لسلاح الجو، والتي قد تُستخدم لاحقا لإيواء طالبي ".ووفقا لمعلومات الصحيفة، ذكرت البريطانية في يونيو أنها تدرس إمكانية استخدام معسكر "بارنهام" في "سافولك" لإيواء طالبي اللجوء، ومنذ ذلك الحين تشهد المنطقة المحيطة بالمنشأة احتجاجات دورية.وقالت الصحيفة: "من المخطط أن يتم في المعسكر إيواء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ممن تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء".وتوضح المعلومات المتوفرة، أنه لم يتم بعد إيواء أي من طالبي اللجوء في هذه المنشأة، وأن الأشخاص الذين شوهدوا داخل منطقتها هم موظفون من الشرطة ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، والذين يستخدمون هذا الموقع كقاعدة تدريبية.وتهدف وزارة الداخلية البريطانية إلى استخدام قاعدة "بارنهام" لاستيعاب ما يصل إلى 1250 طالب لجوء من الرجال البالغين، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع لإعادة إحياء استخدام القواعد العسكرية السابقة بهدف تقليص الاعتماد على الفنادق المكلفة لإيواء المهاجرين.