الحوثيون يجددون قصف ميناء المخا غربي اليمن

ويأتي تجدد القصف بعد ساعات من هجوم الحوثيين واسع على مدينة وميناء المخا، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، وألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للميناء، وفق وكالة رويترز.وكان عضو الرئاسي وقائد " "، ، قد انتقل إلى المركزية لإدارة الموقف العسكري، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة، ومتوعدا بأن الهجوم "لن يمر من دون رد".وتقع المخا قرب الاستراتيجي، وتخضع لسيطرة القوات الحكومية المتمركزة في .