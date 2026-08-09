بعد جدل واسع.. الخارجية الإسرائيلية تحذف خريطة تضم جنوب لبنان

وفي المقابل، لم تمسح الخارجية الإسرائيلية من صفحتها الرسمية " بالعربية" على منصة "إكس"، الخريطة الإحصائية التي ظهر فيها "اقتطاع واضح لأجزاء واسعة من ودمجها بصريا وتلوينها بالكامل ضمن حدود إسرائيل".وفي السادس من آب الحالي، نشرت الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس" خريطة عن سوء التغذية لدى الأطفال ظهر فيها من دون أجزاء من جنوبه ومدمجا ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل.الخريطة التي جاءت في سياق عرض بيانات حول معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط، استخدمت ألوانا وبيانات لمقارنة الأوضاع الغذائية في عدد من الدول، إلا أن طريقة رسم الحدود أثارت انتقادات لبنانية باعتبارها تتضمن تغييرا بصريا لحدود لبنان وإظهار مناطق لبنانية ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية.وأثار المنشور واسعا وتساؤلات حول دلالات هذه الخريطة والرسالة الكامنة خلفها.وردا على المنشور الإسرائيلي، قال اللبناني إن نشر خريطة تضم جنوب لبنان إلى أراضيها دليل على "أطماع" تل أبيب في ثروات البلد العربي، داعيا إلى وقف التفاوض المباشر.