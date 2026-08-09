سوريا.. قتلى وجرحى اشتباكات مسلحة خلال حفل زفاف في حمص

شهد حي البياضة في مدينة السورية اشتباكات مسلحة بين أفراد من عائلتين من البريكات، على خلفية شجار اندلع خلال حفل ، بحسب مصادر محلية.

واستخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة والقنابل، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين، بينهم نساء، وسط تضارب في الأرقام الأولية للضحايا.



وعقب الحادثة، انتشرت قوى الأمن الداخلي بشكل مكثف في الحي، وبدأت ملاحقة المتورطين في إطلاق النار، في محاولة لاحتواء التوتر ومنع تجدد الاشتباكات.