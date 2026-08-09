لجنة برلمانية إيرانية تقر مشروع قانون بشأن مضيق هرمز

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، يحظر المشروع كذلك نقل أي شحنات عسكرية أو مدنية مرتبطة بإسرائيل عبر ، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة تصل إلى 20% من قيمة الشحنات.وينص مشروع القانون على تولي الحكومة الإيرانية مسؤولية إدارة وتنظيم حركة الملاحة ومراقبة السفن وتأمين المضيق والخليج، بالتنسيق مع القوات المسلحة.ومن المقرر أن يخضع المشروع لاستكمال الإجراءات والمسار التشريعي حتى يصبح ساري المفعول.