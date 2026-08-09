اول تعليق من حزب الله على خريطة إسرائيل الجديدة

وقال الحزب في بيان تابعته ، ان "نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم تتحمل مسؤوليته السلطة التي تسير بمسار التنازلات".وأضاف "على الحكومة وقف التفاوض المباشر مع ورفع شكوى عاجلة إلى "، مشيرا الى ان "دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض".