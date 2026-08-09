باكستان توضح 7 نقاط بشأن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"

وأوضح دار، في منشور عبر منصة إكس، أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين الدول الثلاث، وجاءت ثمرة سنوات من النقاش والتنسيق لتعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم السلام والاستقرار الإقليمي.وبيّن أن الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة، مشيراً إلى أن أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوماً عليها جميعاً، بما يتوافق مع حق الفردي والجماعي بموجب المادة 51 من .وأضاف أن الاتفاقية دفاعية بحتة وليست موجهة ضد أي دولة، مؤكداً أنها مفتوحة أمام دول المنطقة الراغبة بالانضمام إليها والالتزام بمبادئها.وشدد وزير الخارجية الباكستاني على التزام بلاده بالحل السلمي للنزاعات، والعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين.