ايران تنشر صورا جديدة توثق أضرارا طالت عددا من القواعد الأمريكية

وقالت وكالة "فارس" إن الصور الجديدة التي تم تداولها ونسبت إلى الهجمات الأخيرة، تظهر أضرارا طالت أجزاء من قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في عدد من دول المنطقة من بينها والأردن والبحرين.وتظهر بعض هذه الصور بوضوح آثار إصابات صاروخية وأضرارا لحقت بالمباني والمنشآت العسكرية في تلك القواعد.