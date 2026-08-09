ستنشر لاحقا.. ايران: لقطات مصورة ⁠لمجتبى ⁠خامنئي في ⁠أماكن عامة وباجتماعات ‌مع القادة

أحدث هذه الخطوات، تجسد في الإعلان عن لقاء جمع مجتبى بالرئيس ، هو أول لقاء "معلن" منذ اختفاء المرشد، الذي تتوارد أنباء عن إصابته في الهجوم الذي قتل فيه والده وأفراد من عائلته، شباط الماضي.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن خامنئي وبزشكيان بحثا الأوضاع الراهنة في ، وتحديدا القضايا العسكرية والاقتصادية.وكان الرئيس بزشكيان قد تحدث قبل أيام، عن صعوبة التواصل مع المرشد في الوقت الحالي.كذلك نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، عن ⁠نائب قائد ‌قوات الباسيج ‌الإيرانية قاسم قريشي، تأكيده أن ‌لقطات مصورة ⁠لمجتبى ⁠خامنئي ‌ستُنشر في ‌وقت ⁠لاحق، وتظهره في ⁠أماكن عامة وخلال اجتماعات ‌مع القادة العسكريين.وجاء هذا الإعلان بعد نشر مقطع مصور للمرشد في وقت سابق، عبر وسائل إعلام قالت إنه "جديد" و"يُنشر لأول مرة" ومدته 13 ثانية، لكن دون تحديد تاريخ أو مكان تسجيله.