لوموند: سان تروبيه كانت مركزاً لاستدراج شابات ضمن شبكة إبستين

وذكرت الصحيفة، أن إبستين كان يزور سنوياً، إلى جانب ، مشيرة إلى أن التحقيقات الفرنسية خلصت إلى وجود دور محوري للمنطقة والريفييرا الفرنسية في مخطط الاتجار بالجنس المرتبط به وشركائه.وبحسب التقرير، كان مدير وكالة MC2 لعارضات الأزياء برونيل من أبرز المجندين، إذ كشفت تقارير الشرطة عن استخدامه وكالات عرض الأزياء لتسهيل وصول إبستين إلى شابات.وكان برونيل قد توفي منتحراً داخل سجن فرنسي في شباط 2022، بعد احتجازه على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.وفي ، وُجهت إلى إبستين عام 2019 تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات، قبل وفاته في السجن، حيث خلص التحقيق الرسمي إلى أن الوفاة كانت انتحاراً.