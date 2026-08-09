ترامب يدرس رفع الحصار البحري عن إيران مقابل فتح هرمز وكبح النووي

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن قد يمدد وقف إطلاق النار، شريطة كبح البرنامج النووي الإيراني واستئناف حركة الملاحة عبر .وبحسب المسؤولين، تأتي هذه الشروط ضمن مباحثات مرتبطة بإمكانية تمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى ترتيبات جديدة بشأن الملف النووي والملاحة في المضيق.