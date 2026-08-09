دمشق وموسكو تتفقان على ترتيبات جديدة بشأن القواعد الروسية في سوريا

ونقلت السورية (سانا) عن الخارجية السورية، قولها إن دمشق ستتسلم تدريجياً إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.وأضافت الخارجية أن مذكرة التفاهم حددت مدة ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاهمات بين دمشق وموسكو بشأن مستقبل الوجود الروسي في القواعد والمنشآت السورية.