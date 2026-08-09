فانس: إيران أبلغتنا أنها لن تفرض رسوما على عبور هرمز

وأضاف فانس في تصريحات لشبكة " نيوز"، أن أبلغت أيضا بأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر المضيق، مؤكدا أن لا تثق بهذا التعهد حتى تثبت ذلك على أرض الواقع.وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطة لعبور آمن للسفن عبر تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، موضحا أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء الوضع الراهن.وحذر فانس من أن الولايات المتحدة في "منتصف اللعبة"، وأنها تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي.وأشار إلى أن المشكلة الرئيسة في مضيق هرمز تتمثل في زرع إيران ألغاما في بداية الحرب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على وضع نظام ملاحة آمن في المضيق.وتأتي تصريحات فانس بعد أن حث رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين كبار مسؤولي على إيجاد "مخرج" من الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر مع إيران، وفقًا لتقرير جديد.