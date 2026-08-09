صور مسربة تكشف إعدام الجيش الإسرائيلي مسنين فلسطينيين اثنين في بيت لاهيا

وتظهر الصورة بحسب ما يتم تداوله، المسنّين الفلسطينيين قبل ساعات من مقتلهما وسط إفادات تشير إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمتهما في وقت سابق كدرع بشري خلال عملياتها العسكرية في المنطقة قبل أن ينتهي الأمر بإعدامهما.وتعيد الصورة تسليط الضوء على شهادات وتقارير تحدثت عن استخدام مدنيين فلسطينيين بينهم كبار في السن، في عمليات عسكرية داخل المناطق السكنية بقطاع ، في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام المدنيين لحماية القوات أو المنشآت العسكرية من الهجمات.وتأتي إعادة تداول الصورة في ظل استمرار الكشف عن وقائع ميدانية مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة وما رافقها من اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.وتطرح الواقعة تساؤلات جديدة بشأن مصير عشرات المدنيين الذين فقدوا خلال العمليات العسكرية في شمال القطاع.