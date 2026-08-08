سوريا.. ضبط شحنة أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان

أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى الأراضي ، وفق بيان.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في البيان، أن العملية الأمنية المشتركة أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة.



ووفق البيان، تضمنت الشحنة بنادق آلية وقذائف من نوع "RPG" إلى جانب مخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر، كانت مجهزة ومعدة للتهريب.