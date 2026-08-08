تركيا تراقب الوضع الأمني ​​في البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات

وأضاف الوزير، في حديث نقلته : "نحن نراقب الوضع عن كثب. بالمقارنة مع السفن التي تتعرض للهجوم، تبدو نسبة السفن التركية أقل نسبيا، لكن العدد رغم ذلك لا يزال كبيراً".وأشار فيدان إلى أن اقترحت على أطراف النزاع الأوكراني بضرورة وقف العمل العسكري، بما في ذلك سياق الوضع في .وأعربت ، في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الصراع في البحر الأسود على خلفية الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في 3 أغسطس على سفينتي الشحن ناديزدا وياسار بالقرب من نوفوروسيسك.وقالت الوزارة التركية، في بيانها، إن عدم اتخاذ تدابير وقائية للحد من ذلك ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك على الأمن الغذائي.