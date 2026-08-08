الجيش الإيراني: لا خيار للولايات المتحدة سوى قبول وضع هرمز الحالي

أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن لا خيار لها سوى بالوضع الحالي في .

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أكرمي نيا، إن النظام القائم في لا رجعة عنه، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية تقف بقوة حتى تثبيت هذا النظام بشكل كامل، مبينا أنها تمتلك إرادة ودوافع صلبة وكذلك قدرات دفاعية كافية.

وأشار العميد أكرمي نيا خلال تجمع شعبي في ، إلى آثار الحضور الجماهيري الحاشد في التجمعات الليلية، حيث قال إن "إحباط المؤامرة الشيطانية للأعداء الرامية إلى الإطاحة بالنظام، ورفع الروح المعنوية والحماسية لدى أبناء الشعب الإيراني في القوات المسلحة للدفاع عن والنظام الإسلامي، تُعد من أهم آثار الحضور الجماهيري في التجمعات الليلية".



وأضاف أن "الحضور الحاشد والملحمي للشعب الإيراني في الشوارع، لم يرفع فقط من روح ومحفزات مقاتلي القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، بل زاد أيضا من شعور منتسبي القوات المسلحة بالمسؤولية بشكل ملحوظ، لدرجة أنهم قدموا أرواحهم دفاعا عن الأمن والكرامة الوطنية".



وتابع المتحدث باسم الجيش قائلا: "مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة رفعت مكانة بين الأحرار والمستضعفين في العالم، واليوم بات الشعب الإيراني يعرف عالميا كشعب مقاوم، وبصير، وشجاع".



