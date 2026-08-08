مسؤولون أمريكيون يكشفون عن سحب ذخائر في ظل استنزاف المخزونات

كشف مسؤولون أمريكيون، السبت، عن سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف المخزونات.

ونقلت " تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، "سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب ".

وأضافوا " قرر خوض الحرب متوقعا نهاية سريعة لها رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان بشأن الذخيرة".

ولفتت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي، "التقارير عن نقص في الأسلحة غير صحيحة ونملك كل ما يلزم لتنفيذ أي ضربة"، مضيفا " والصين تراقبان عن كثب مخزونات الأسلحة الأمريكية".

وتابع "قواتنا في أصبحت عرضة للخطر بعد توجيه أصول دفاعية للشرق الأوسط".

يشار إلى أن التقارير الاستخباراتية والعسكرية كشفت مؤخرا، أن استخدمت جزءا كبيرا جدا (يقدر بـ 80% لبعض المنظومات الاعتراضية و50% للصواريخ الدقيقة بعيدة المدى) من مخزونها العسكري خلال الحرب الحالية مع إيران، وهو ما يشكل ضغطا خفيا على لتسريع الحل الدبلوماسي.