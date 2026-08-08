إصابة جندي إسرائيلي جنوب لبنان

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن الجيش أقر بإصابة الجندي، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قالت إذاعة الجيش إن الجندي، وهو من الكتيبة الهندسية 607، أصيب بشظية جراء نيران أطلقتها القوات الإسرائيلية في بلدة الطيري.وتزامنت الإصابة مع توغل القوات الإسرائيلية في عدد من بلدات ، بينها أطراف بلدة ميس الجبل، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار.