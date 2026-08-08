"كابوسا" لترامب.. طهران تدرس استراتيجية سرية

فخ "أزمة الرهائن" واستنزاف الجمهوريينوتستند الخطة الإيرانية، حسب "الغارديان"، إلى قناعة راسخة في أروقة صنع القرار بطهران بأن إطالة أمد الأزمة سيخدم مصالحها المزدوجة: نووياً وسياسياً. وتُشبه الأوساط الإيرانية الوضع الحالي بأزمة الرهائن الأمريكيين بين عامي 1979 و1981، والتي دمرت شعبية الرئيس الأسبق .وتراهن على أن استمرار التوتر، وما يرافقه من ارتفاع في أسعار النفط وتكاليف الحرب، سيؤدي إلى تفاقم استياء الرأي العام الأمريكي، مما يوجه ضربة قاصمة للحزب الجمهوري ويُقلّص هامش المناورة السياسي لترامب.ثأر شخصي و"فخ سياسي" محكملا يخلو العداء الإيراني لترامب من الأبعاد الشخصية العميقة؛ فلا تزال ذاكرة النظام الإيراني تحتفظ بقرار انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، والعقوبات الخانقة، واغتيال قائد فيلق . وقد تجلى هذا الغضب مؤخراً في هتافات الانتقام من خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى .وفي هذا السياق، وصفت وكالة "مهر" التابعة للحرس الثوري الإيراني الوضع بأنه "فخ سياسي لا مفر منه" لترامب:إذا واصل المواجهة: سيخاطر بتعميق الضغط الاقتصادي والسياسي على الداخل الأمريكي.إذا انسحب أو خفّض التصعيد: سيُفسّر ذلك بين قاعدته الشعبية على أنه تراجع وضعف.مماطلة دبلوماسية وأزمة " "وتتزامن هذه القراءة مع تصريحات رسمية إيرانية تعكس نية المماطلة. فقد صرّح نائب ، ، لوكالة "إرنا"، بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات النووية قد يستغرق ما بين شهرين وأربعة أشهر، مشروطاً بالتوصل أولاً إلى إطار لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.من جانبه، قدّر برودسكي، من منظمة "متحدون ضد النووية"، أن هذا يعني حرمان من أي فترة هدوء قبل الانتخابات، مرجحاً استمرار جولات التصعيد في مضيق هرمز.