فانس: إيران أبلغتنا أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر هرمز

وقال فانس، في تصريح لـ" نيوز"، إن "الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء هذا الأمر".وأضاف أن " تعمل على وضع خطة لضمان العبور الآمن للسفن من ، مبيناً أن الخطة تتضمن التزام بعدم إطلاق النار على السفن العابرة".وتابع، أن "إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح بأقصى قدر ممكن من تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن " لا تثق بهذا التعهد حتى يتم إثباته على أرض الواقع".