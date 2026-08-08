بزشكيان: الوقت الحالي هو الأفضل للتوصل إلى اتفاق ونتمسك بحقوق شعبنا

وقال الرئيس الإيراني إن "الوقت الحالي هو أفضل وقت للاتفاق، لأن هناك تماسكاً وقوة ووحدة في البلاد"، مشيرا الى أن "بلاده تسعى إلى عدم اشتداد الضغوط على الشعب الإيراني".وبين، أن "هناك حالياً صعوبات في جميع المجالات"، مشدداً على أن "الطرف المقابل عليه الاعتراف بحقوقنا وتأمينها، ونحن أيضاً لا نطالب بشيء سوى حقوق بلدنا وشعبنا".وأشار إلى أن "القضايا لا تُحل بالحرب وحدها"، مؤكداً أن "بلاده تسعى إلى المضي في مسار السلام استناداً إلى بنود مذكرة التفاهم".وأوضح أن "ستمضي في المفاوضات بقدر ما يمضي الطرف الآخر"، مضيفاً: "إذا لم يبدِ أي تقدم فلن نقبل بمطالبه".