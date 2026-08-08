إيران تطرح 6 شروط مقابل فتح هرمز بينها تتعلق بالعراق

وقال ذو القدر في بيان، إن تصحيح السلوك الأميركي يتطلب وقف أي تهديد أو إساءة لإيران ومقدساتها، وإنهاء الحرب والعدوان على وحلفائها في وفلسطين واليمن والعراق.وأضاف أن المطالب الإيرانية تشمل أيضاً رفع الحصار البحري وسحب والجوية من محيط إيران، فضلاً عن دفع تعويضات كاملة عن الأضرار الناجمة عن الحربين العدوانيتين على بلاده.وأشار إلى أن تطالب كذلك برفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة، معتبراً أن هذه المطالب تمثل مطالب الشعب الإيراني.وأكد أمين الإيراني أن المجلس "لن يتراجع أبداً، سواء في الحرب أو في المفاوضات"، مشيراً إلى أن المطالب المعلنة حظيت بتأييد خلال 160 يوماً من التحركات والاحتجاجات في الساحات والشوارع العامة.