الجيش الأميركي يسرّع اختبار وشراء الأسلحة

وقال وزير الجيش الأميركي دان دريسكول، إن المبادرة ستتيح للشركات الوصول إلى ميادين الاختبار داخل أو لدى دول حليفة خلال 30 يوماً من تقديم الطلب، بدلاً من إجراءات قد تستغرق أشهراً أو سنوات.وتأتي الخطوة بالتزامن مع ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية الأميركية وتراجع مخزونات بعض الأسلحة المتطورة، بحسب تقارير.