البحرية البريطانية: تعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة خصب في عمان

وذكرت الهيئة في تصريحات صحفية، أن "سفينة تعرضت لمقذوف مجهول قبالة خصب بعمان، ما تسبب في حريق جرى إخماده".وأضافت أن "بلاغاً ورد بشأن واقعة على بعد 18 ميلاً بحرياً شرقي خصب في ".