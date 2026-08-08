تركيا تقيد عبور السفن إلى البحر الأسود

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن للسلامة الساحلية التركية أبلغت عدداً من السفن المتجهة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط والحبوب، بأنها لا تصدر حالياً تصاريح عبور لهذه الرحلات عبر ، أو أن طلبات العبور تحتاج إلى مزيد من الوقت للمراجعة.وبحسب المصادر، قد تضيف هذه الخطوة تعقيدات جديدة إلى حركة التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه إمدادات النفط اضطرابات نتيجة الحرب في وانخفاض تدفقات النفط عبر .كما أثارت الهجمات المتزايدة مخاوف بشأن إمدادات الحبوب من منطقة ، ما أسهم في ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها خلال عامين في شهر تموز الماضي.