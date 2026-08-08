الموت يفجع ميسي

وذكرت تقارير صحفية ان " ، والد النجم ، توفي فجرا عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع مع المرض في إحدى المصحات بمدينة في ".وأعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى ومنتخب السابق، وفاة والدونشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " " صورة تجمع أسطورة الأرجنتين ووالده وعلق عليها: "وفاة ميسي والد ".وكان والد قائد منتخب الأرجنتين قد خضع خلال الفترة الماضية للعلاج تحت إشراف طبي، بعدما أعلنت عائلة ميسي في حزيران الماضي أنه يمر بظروف صحية، مطالبة باحترام خصوصية العائلة وعدم الانسياق وراء الشائعات.ويُعد خورخي ميسي أحد أبرز الأشخاص في مسيرة نجله، حيث لعب دورًا مهمًا في إدارة مسيرته الكروية منذ بداياته وحتى وصوله إلى قمة كرة القدم العالمية.