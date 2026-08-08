مجددا.. قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في جنوب لبنان

وتواصل القصف المدفعي منذ منتصف ليل الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بشكل متقطع على أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا.وطاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفررمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية في . وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم محيط بلدة بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت " " الرسمية.وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي في جنوب .