عراقجي: قريباً سنحدد مساراً ملاحياً جديداً ومؤقتاً في مضيق هرمز

وأوضح عراقجي أن خطة فصل حركة المرور لم تعد قائمة أو مقبولة بالنسبة لطهران، مشدداً على ضرورة اعتماد مسار إبحار جديد بالكامل، وهو أمر يتطلب إجراءات فنية وقانونية معقدة جاري العمل على ترتيبها بين الجانبين الإيراني والعُماني.وأضاف الوزير الإيراني أنه بالنظر لتلك التعقيدات الفنية، يتم التباحث حالياً حول اعتماد "مسار مؤقت" ليكون ركيزة أساسية يُمكّن السفن من المرور لحين التوصل إلى المسار النهائي ورسم الخرائط الدقيقة.وأشار عراقجي إلى أن وفوداً من القوات العسكرية والبحرية في كلا البلدين عقدت اجتماعات مكثفة مراجعة للخرائط والمخططات الميدانية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان رسمياً عن المسار الجديد فور الفراغ من تلك المباحثات الفنية والعسكرية.