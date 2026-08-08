الاقتصاد الأميركي يفقد آلاف الوظائف بسبب الحرب على إيران

ووفق البيانات، فقد الاقتصاد 23 ألف وظيفة غير زراعية خلال تموز، مقارنة بفقدان 20 ألف وظيفة غير زراعية خلال حزيران الماضي.ولفت المصدر ذاته إلى تسجيل معدل بطالة بنحو 4.1 بالمئة خلال تموز مقارنة بـ4.2 بالمئة خلال حزيران الماضي.وأشار إلى أن عدد العاطلين بلغ نحو 6.9 ملايين خلال تموز، مقارنة بـ7.09 ملايين خلال حزيران الماضي.ويعتمد مؤشرا التوظيف والبطالة على مسحين مختلفين، إذ يقيس الأول عدد الوظائف لدى الشركات، بينما يقيس الثاني أوضاع العاملين والعاطلين بين الأسر، لذلك قد تختلف نتائجهما في الشهر نفسه.وما تزال الحرب الأمريكية على تنعكس سلباً على الاقتصادات بما فيها الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي اضطراب سلاسل الإمداد إلى ارتفاع تكاليف الشركات التي تعمل على تقليل عدد العمال، بالإضافة إلى الانعكاس السلبي للحرب التجارية نتيجة رفع الرسوم .