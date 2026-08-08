الكويت.. الاطاحة بطبيب يدير شبكة للإجهاض غير المشروع

وقالت صحيفة "القبس" إن أعلنت أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من ضبط وافد من الجنسية المصرية يعمل طبيبا في تخصص أمراض النساء والولادة، لقيامه باستغلال مهنته في إجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون، وتوفير أقراص مخصصة للإجهاض مقابل مبالغ مالية.وأضافت الصحيفة الكويتية أن الوزارة أوضحت في بيان أن معلومات وردت تفيد بمزاولة المتهم تلك الأعمال داخل عيادته الخاصة، وتحصله على المقابل المالي نقدا أو من خلال التحويلات البنكية، وعلى إثر ذلك باشرت الإدارة أعمال البحث والتحري التي أفضت إلى ثبوت صحة المعلومات الواردة.وأشارت إلى أنه تم إعداد كمين جرى خلاله الاتفاق مع المتهم على توفير أقراص مخصصة للإجهاض، وتحديد موعد لمقابلته داخل عيادته، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم انتقلت القوة إلى الموقع المحدد وتم ضبطه.ونوهت بأنه بتفتيش مسكنه تم العثور على 49 قرصا من العقاقير المخصصة للإجهاض و115 قرصا من المؤثرات العقلية، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بما نسب إليه وأفاد بقيامه بجلب أقراص الإجهاض من خارج البلاد بطرق غير قانونية، حيث تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.