بزشكيان مجددا: لن أستقيل مهما حدث

وقال الرئيس الإيراني أمس الجمعة في خطابه: "أعلن كتابيا أنني لن أستقيل، وسأثبت في مواجهة كل العوائق، وسنشرح للشعب كيف تسير الأمور بالضبط".وفي سياق الخطاب، اتهم بزشكيان وإسرائيل بالسعي لحشد دول ضد ، مستغلين الانقسامات الداخلية في لإضعاف موقفها، وقال: "نواجه تحديا داخليا لأن لدينا وجهات نظر متباينة، والأمريكيون والإسرائيليون يستغلون ذلك".وتساءل عن مصدر الهجمات السابقة التي استهدفت بلاده، قائلا: "من تلك الدول الإسلامية التي نعتبرها أصدقاءنا، انطلقت الهجمات على قواعدنا، كما حدث في هجوم مدرسة ميناب، فلماذا تسمح هذه الدول لأمريكا بإنشاء قواعد عسكرية تهاجمنا منها؟".وشدد بزشكيان على رفضه المطلق للإذلال والهيمنة، مضيفا: "نحن لا نقبل الإكراه ولا نخضع للظلم، والأفضل أن يتركونا وشأننا ونتركهم، لكنهم يصرون على إبقائنا أذلاء". واستنكر محاولات نزع السلاح الإيراني، معتبرا أن ذلك يعني "سحق إيران كما حدث في "، متسائلا: "هل نقبل بأن نجرد من قوتنا الدفاعية ونحن منكسرون؟".ونفى الرئيس الإيراني أي طموحات توسعية، مفرقا بين موقف بلاده و"السعي الصهيوني لإقامة الكبرى"، واصفاً جيران إيران بأنهم "إخوة".