القضاء يوقف مشروع ترامب لبناء قاعة احتفالات كبرى

ووصف القرار في منشور على منصته تروث سوشال بأنه "عار وطني"، مضيفا أنه "يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى تضمن المشروع ملجأ عسكريا محصنا تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في بدائرة ، حكما بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أيد قرارا أصدره قاض في نيسان وأمر بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في ، في قرار علق تنفيذه لحين صدور حكم محكمة الاستئناف.وأمهلت الهيئة الحكومة الأميركية 14 يوما للطعن في القرار أمام .وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن وقف البناء "لا علاقة له" بجوهر المشروع نفسه، وإنما سببه إطلاق الرئيس الأشغال من دون الحصول على موافقة .وقالت المحكمة إن الإدارة لا تملك "سلطة مطلقة" تخوّلها "إعادة تصميم وتعديل وإعادة بناء البيت الأبيض، بيت الشعب، بما يلائم الرغبة الشخصية للرئيس".