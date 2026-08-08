بوادر اتفاق "وشيك" لفتح مضيق هرمز

وأضاف المسؤول: "هناك تقدم بين عمان وإيران بشأن المضيق، ونتوقع التوصل إلى اتفاق قريب.. بمجرد الإعلان عن الاتفاق لإعادة الشحن التجاري دون عوائق، سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. مثلما هو الحال دائما، ستظل الإجراءات الأمريكية قائمة ⁠على ما يحدث ومرتبطة بمدى وفاء بالتزاماتها".وقبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، كان نحو برميل من كل 5 براميل نفط يستهلكها العالم يمر عبر المضيق، وأدى الاضطراب في شحنات النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج التضخم.وأشارت مرارا في الأسابيع القليلة الماضية إلى أن اتفاقا لفتح المضيق قد يكون وشيكا، قبل أن تنفي إيران إجراء محادثات. ولم يتضح ما إذا كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات المكثفة ستسفر عن ترتيب أكثر استدامة.وتزامنت الضربات الإيرانية على السفن في مع زيادة هجمات "الحوثيين" في ، الذين استهدفوا سفنا عند نقطة اختناق نفطية أخرى على الجانب الآخر من بين البحر الأحمر وخليج عدن.وقالت (أدنوك)، إحدى أكبر منتجي الطاقة في العالم، أمس الجمعة، إن 15 من سفنها تعرضت لضربات في هجمات وصفتها بأنها غير مبررة لدى عبورها مضيق هرمز منذ بدء الصراع. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.وبينما ثار القلق بسبب اتساع نطاق الصراع الإقليمي، الذي أدى إلى وصول ‌نيران الصواريخ ⁠الإيرانية إلى مصدري النفط في ، وقعت وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة.وقالت الدول الثلاث في بيان إن الاتفاق بين 3 حلفاء للولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي ضد العدوان، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد أي منها هجوما ضدها جميعا.