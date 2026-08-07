إسبانيا تعلن تفكيك شبكة كبرى لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط

وقالت الشرطة في بيان: إن "الشبكة كانت تعتمد على زوارق سريعة لنقل المصنعة، ومنها مادة "إكستاسي"، من إسبانيا إلى الجزائر، قبل استخدامها في رحلات العودة لتهريب المهاجرين إلى السواحل الإسبانية وجزيرة إيبيزا.وأضافت، أن "التحقيقات أظهرت تورط الشبكة في ما لا يقل عن 64 عملية لتهريب المهاجرين، أسفرت عن نقل أكثر من ألفي شخص إلى إسبانيا، مقابل عائدات مالية تقدر بنحو 28 مليون دولار.وأكدت الشرطة أن "العملية أسفرت عن تفكيك البنية الرئيسية للشبكة، فضلاً عن مصادرة الزوارق المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات والمهاجرين".