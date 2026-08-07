محكمة أميركية توقف مشروع قاعة احتفالات ترامب في البيت الأبيض

وأيدت لدائرة ، بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، قراراً قضائياً مؤقتاً يقضي بوقف أعمال البناء، بعد دعوى رفعتها للحفاظ على التراث التاريخي اعتراضاً على هدم الجناح الشرقي والبدء بالمشروع من دون موافقة .ويشمل المشروع إنشاء قاعة بمساحة نحو 8360 متراً مربعاً لاستضافة المناسبات الرسمية الكبرى، فيما قالت إنها ضرورية لتعزيز أمن وتلبية احتياجات الفعاليات الرسمية.ومنحت المحكمة مهلة 14 يوماً للطعن أمام ، في حين كانت محكمة أدنى قد سمحت سابقاً باستمرار الأعمال تحت الأرض فقط، ومنعت أعمال البناء فوق سطح الأرض.وأكدت الإدارة أن المشروع ممول من القطاع الخاص، بينما يرى معارضوه أن تنفيذه يتطلب موافقة الكونغرس، ما يضع القضية في إطار جدل بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية.