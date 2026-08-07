تقديرات أميركية: روسيا قد تختبر الناتو بهجوم محدود

ونقلت صحيفة "وول " عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التقييمات الاستخباراتية تغيرت هذا العام مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن يلجأ الرئيس الروسي إلى تصعيد محدود لاختبار رد فعل الحلف.وبحسب التقرير، فإن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين هجمات إلكترونية، أو إرسال مجموعات مسلحة غير معلنة الهوية، أو تنفيذ توغل محدود على الجناح الشرقي للناتو، مع ترجيح أن يكون احتمال التوغل البري منخفضاً لكنه يزداد .وأشار المسؤولون إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يهدف إلى إحداث داخل الحلف، في وقت تواصل فيه مراقبة تراجع مخزون بعض الذخائر الحيوية نتيجة دعم أوكرانيا واستخدامها في عمليات عسكرية أخرى.في المقابل، أكد حلف أنه يراقب التطورات عن كثب ويستعد لمختلف السيناريوهات، فيما نفى البنتاغون وجود نقص يؤثر في جاهزية القوات الأميركية أو قدرتها على تنفيذ مهامها.