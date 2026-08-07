الحوثيون يستهدفون محافظة مأرب بأكثر من 10 صواريخ

وقالت المصادر الإخبارية اليمنية، إن بعض الصواريخ سقطت على معسكرات تقع في أطراف مدينة مأرب، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة بالقرب من مخيمات للنازحين.ولم تتضح حتى الآن حصيلة الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن القصف، بينما لا يزال التصعيد مستمرا، بحسب المصادر.وكانت قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أن حركة " " استهدفت مأرب بصواريخ وطائرات مسيرة.كما أفادت مصادر إعلامية بإسقاط عدد من المسيرات التي أطلقها الحوثيون في أجواء المحافظة، من دون صدور تفاصيل رسمية عن نتائج الهجوم.