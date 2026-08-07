السعودية بشان محاولة استهدافها من العراق واليمن: لن نتوانى بالتعامل مع أي عدوان

وأشار المصدر إلى "تقارير استخبارية من وأميركا تتحدث عن تنسيق بين الحوثي وفصائل عراقية للإعداد لاعتداءات على المملكة، بإشراف الإيراني"، وفقاً لوكالة .ونقلت رويترز عن المصدر قوله إن "السعودية رصدت نقل طائرات مسيّرة وصواريخ، ما يشير إلى عمليات منسقة من شمال المملكة وجنوبها".ووصف المصدر هذه التقارير بأنها صادمة على اعتبار أنها "تأتي في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها لتشجيع التهدئة والحلول السلمية، بينما تتجه المفاوضات (بين أميركا وإيران) في اتجاه إيجابي".