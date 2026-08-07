للمرة الثالثة خلال عام واحد.. متحف فرنسي يتعرض للسطو

وبعد عشرة أشهر فقط من حادثتي سطو سابقتين، أكد الفرنسي لإذاعة ICI وقوع عملية سطو جديدة اقترنت بكسر باب المتحف.وأشارت صحيفة "لو فيغارو" إلى أن هذه الضربة الجديدة التي تستهدف المتاحف الفرنسية تأتي في وقت أصبحت فيه قضية تأمينها تمثل تحديا متزايدا.ففي الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، كُسر الباب الرئيسي للمتحف، الذي افتتح عام 2000 لحفظ الهدايا الرئاسية التي تلقاها ، وتلقت الشرطة بلاغا عن عملية الاقتحام قرابة الساعة الرابعة صباحا.يذكر أن المتحف، المشيد من الجرانيت والزجاج، يقع في قرية لا يتجاوز عدد سكانها 300 نسمة، ويضم مزهريات ولوحات ومنحوتات وكتبا، إلى جانب هدايا أخرى تلقاها جاك طوال فترة رئاسته بين عامي 1995 و2007.يذكر أن المتحف، المشيد من الجرانيت والزجاج، يقع في قرية لا يتجاوز عدد سكانها 300 نسمة، ويضم مزهريات ولوحات ومنحوتات وكتبا، إلى جانب هدايا أخرى تلقاها جاك شيراك طوال فترة رئاسته بين عامي 1995 و2007.ويحتوي المتحف على أكثر من 5 آلاف قطعة، كان شيراك قد سلمها شخصيا إلى لإقليم كوريز، الذي يتولى إدارة المتحف.وفي تشرين الأول 2025، تعرض المتحف لعمليتي سرقة؛ إذ شهد أولا عملية سطو استولى خلالها الجناة على النقود وساعة ثمينة، وبعد أيام قليلة سُرقت منه مجوهرات تقدر قيمتها بمليون يورو. وأوقفت السلطات أربعة أشخاص على ذمة هذه القضية التي حظيت باهتمام واسع.كما تعرض المتحف عام 2011 لسرقة تمثال صقر ذهبي مرصع بالألماس، كانت قد أهدته إلى شيراك.