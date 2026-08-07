تفشي الكوليرا يودي بحياة 13 شخصا وإصابة نحو 240 آخرين

ووفقاً للنشرة الرسمية للوزارة، فقد بلغ إجمالي الإصابات المسجلة حتى يوم الاثنين الماضي نحو 239 حالة، منها 13 حالة وفاة، بنسبة وفيات بلغت 5.4 في المئة، وهو معدل يعكس خطورة الوضع الوبائي في المناطق المتضررة.وأوضحت الوزارة أن التفشي يؤثر بشكل رئيسي على محافظة حجر لميس الواقعة في شمال البلاد، بالإضافة إلى العاصمة ، حيث سجلت 11 من أصل 13 وفاة في العاصمة وحدها خلال شهر اب الجاري، مما يسلط الضوء على تركيز الإصابات في المناطق الحضرية المكتظة.وفي إطار الجهود الرامية للسيطرة على الوباء، ذكرت الوزارة أنه تم تطعيم حوالي 50 ألفا و800 شخص منذ الإعلان الرسمي عن التفشي في 24 تموز الماضي، وذلك في حملة استهدفت الحد من انتشار المرض، رغم أن الوفيات الأولى كانت قد سجلت قبل أكثر من شهر من ذلك التاريخ، وتحديداً في 13 حزيران.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العديد من تفشيا مماثلا للكوليرا، حيث سجلت كل من جمهورية وجمهورية الديمقراطية ونيجيريا حالات إصابة ووفاة جراء الوباء، مما يشير إلى انتشار واسع للمرض في القارة السمراء.