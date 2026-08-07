في مصر.. اعتقال ضابط عراقي سابق برتبة لواء

وجرت الواقعة في أحد فروع بنك القاهرة بمصر، بعدما حضر اللواء السابق بالشرطة العراقية برفقة محامية عراقية، وقدم قسائم ودائع مصرفية تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، أي ما يقارب مليار جنيه مصري، مؤكدا أنها تعود إلى والده الذي أودعها بأحد فروع البنك في عام 2002 باسم نجله.وبحسب المعلومات الأولية، طالب السابق إدارة البنك بصرف المستحقات المالية الخاصة بالودائع، إلا أن مسؤولي البنك أبلغوه بوجود شبهات حول صحة القسائم المقدمة، واحتمالية كونها مزورة.وقدم اللواء أصول المستندات الخاصة بالودائع لإعادة فحصها والتحقق من مدى صحتها، فيما باشرت الجهات المختصة بالبنك مراجعة الأوراق المقدمة.وعقب انتهاء الفحص الأولي، حررت الإدارة القانونية بالبنك محضرا بقسم شرطة الجمالية في القاهرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما اصطحبت اللواء السابق والمحامية العراقية إلى القسم، وتم التحفظ عليهما لحين ورود تحريات لمكافحة جرائم الأموال العامة بشأن الواقعة.وتواصل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الموضوع، والتحقق من صحة قسائم الودائع والمستندات المرتبطة بها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا لما تسفر عنه التحريات والفحوص الفنية للقسائم المصرفية.