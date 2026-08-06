مسؤول سعودي: تقارير تشير لاستعداد جماعات لمهاجمة المملكة

وقال المسؤول، إن "هذه الجماعات تخطط للهجمات بتوجيه من الإيراني وبالتنسيق مع جماعة الحوثي"، وفق قوله.ونقلت الوكالة عن المسؤول السعودي "استغراب المملكة من تقارير عن هجمات مزمعة، في وقت تسعى فيه لخفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي".وذكر المسؤول السعودي وفق "رويترز"، أن المملكة "ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على أي عدوان".