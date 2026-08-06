​روسيا تعلن تدمير 281 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أفادت ، الخميس، بتدمير 281 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال 12 ساعة من هذا اليوم.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن تدمير المسيرات المعادية ذات الأجنحة الثابتة، تم في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة من مساء هذا اليوم.



وجاء في البيان: "خلال النهار، بين الساعة 8:00 و20:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 281 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وريازان، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، وجمهورية تتارستان، والبحر الأسود".