واشنطن تصدر تحذيرا بشأن الأجانب "غير الشرعيين": غادروا طواعية

وجاء في بيان الوزارة، ردا على استفسار حول قضية مواطنة أوكرانية كانت تعيش بشكل غير قانوني في البلاد لمدة 15 عاما وتم اعتقالها مؤخرا: "الاحتجاز هو أحد الخيارات. نحن نحث جميع الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني في البلاد على ترتيب مغادرتهم بأنفسهم باستخدام تطبيق CBP Home".وتقدم للأشخاص غير الشرعيين مبلغ 2,600 دولار وتذكرة طيران مجانية، مقابل المغادرة الطوعية، وأكد البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "الحفاظ على إمكانية العودة إلى الولايات المتحدة في المستقبل بطريقة قانونية ليعيش الحلم الأمريكي"، محذرا من أن من يرفض العرض "سيتم اعتقالكم وترحيلكم دون إمكانية العودة".وتأتي هذه التصريحات في إطار حملة المتشددة ضد الهجرة غير ، والتي شملت مداهمات عنيفة في مدن كبرى، وتوسيعا غير مسبوق للتمويل المخصص لوكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.