في ألمانيا.. اعتقال عراقيين للاشتباه في صلتهما بتنظيم "داعش"

وأوضح الادعاء أن "الموقوفين، وهما رجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ 29 عاما، يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم " ، والمشاركة في أعمال قتالية مسلحة إلى جانب التنظيم في خلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2015 حتى نهاية عام 2016".وتمت عملية الاعتقال في مدينتي هوكستر وبوتروب، بعد معلومات تلقاها للتحقيقات الجنائية ساعدت في تحديد مكان المشتبه بهما ومتابعتهما.وأكدت متحدثة باسم الادعاء العام إصدار مذكرتي توقيف بحقهما، مشيرة إلى أن قرار إيداعهما الحبس الاحتياطي لم يكن قد صدر حتى بعد ظهر يوم الإعلان عن التوقيف.