أفاد التلفزيون السوري، الخميس، بسقوط قتلى وجرحى بانفجار عبوة بحافلة ركاب في ريف دمشق.

وقال التلفزيون، "قتلى ومصابون في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانا بريف دمشق".

وأضاف التلفزيون السوري عن مصدر أمني، "الانفجار في جرمانا بريف دمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب".

الى ذلك، قالت ، "مقتل شخصين وإصابة 13 جراء انفجار الحافلة في جرمانا بريف دمشق".

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